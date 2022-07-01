البطريرك ساكو يصل عمّان لوضع حجر أساس أول كنيسة كلدانية

وصل البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو، إلى العاصمة الأردنية عمّان، لزيارة راعوية ووضع حجر أساس أول كنيسة كلدانية في الأردن. ويرافق غبطته المطران شليمون وردوني، والأب بسمان جورج فتوحي.

واستقبل البطريرك ساكو والوفد المرافق في قاعة المطار من قبل السفير فايز خوري، مدير الدائرة الأوروبيّة في وزارة الخارجيّة، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنيّة الهاشمية السيد حيدر العذاري، والقائم بأعمال السفارة البابويّة المونسنيور ماورو لالي، النائب البطريركي للكلدان في الأردن الأب زيد عادل حبابة، مع وفد من مجلس الرعية.

ومار لويس روفائيل الأول ساكو ولد 1948 هو بطريرك للكلدان الكاثوليك منذ شباط 2013م.

ولد في مدينة زاخو في 1948م، وسيم كاهنا في أبرشية الموصل الكلدانية في عام 1974م. حصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة البابوية في روما عام 1983م، وماجستير في الفقه الإسلامي سنة 1984م، كما حاز لاحقا على شهادة دكتوراه من جامعة السوربون سنة 1986.

انتخب مطرانا على أبرشية كركوك في عام 2002م، وسيم على هذا المنصب العام التالي. وتم انتخابه بطريركا على الكنيسة الكلدانية في سينودس الكنيسة بروما خلفا للبطريرك المستقيل عمانوئيل الثالث دلي في 1 شباط 2013م. و تم تعيينه عضوًا في المجلس الاقتصادي الفاتيكاني في 4 يناير 2022.

وحاز لويس ساكو على عدة أوسمة وتشريفات منها وسام الدفاع عن الايمان من إيطاليا، ووسام باكس كريستي الدولية ووسام القديس إسطيفان عن حقوق الإنسان من ألمانيا. كما ألف ونشر ما يزيد عن 200 مقال و20 كتاب في مجالات اللاهوت والدين.

وكان قد ترأس البطريرك الكلداني، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، مذبح وكنيسة مار توما، بإقليم كوردستان العراق، بمشاركة راعي الأبرشيّة المطران بشّار متي وردة، والأساقفة ميخائيل مقدسي، وفيليكس الشابي، وثابت بولس حبيب، والأساقفة نيقوديموس متي شرف، والمطران دانيال.

واعتبر البطريرك ساكو، هذا الحدث، علامة رجاء لمسيحيي «عنكاوا»، وعلامة حيوية الكنيسة الكلدانيّة، وشكر المُطران بشار، على بناء ثلاث كنائس كبيرة خلال هذه السنوات، وشكر إقليم كوردستان على دعمه للمسيحيين على اختلاف انتمائهم.