الإثنين 04 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الاعلام الرقمي».. أحدث إصدارات علي أبو حيدر عن دار المصري

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
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كشف الكاتب والباحث علي أبو حيدر، في كتابه «الإعلام الرقمي.. ما بين الحرب النفسية والإعلامية»، الصادر حديثا عن دار المصري للنشر والتوزيع، عن الدور الذي يلعبه الاعلام الرقمي في حياة المجتمعات.

ورصد في الكتاب أهم الأدوار التي يقوم بها من بينها تبادل المعلومات بين الناس بشكل أسرع، المساعدة في ازدهار الأعمال والنشاطات التجاريّة؛ وذلك بسبب توفير المال والوقت والجهد.
كذلك تسهيل التفاعل والتواصل الاجتماعي بين الناس، وذلك بسبب تذليل العقبات التي قد تظهر بسبب الزمان والمسافات، تعزيز التفاهم بين الناس، وتجاوز الحدود بينهم، كالفروقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، واختلاف المستويات الثقافيّة، والتيّارات السياسيّة والدينيّة والأيديولوجيّة، والسماح للناس بإيصال أصواتهم في الأزمات والقضايا الإنسانية العالمية، المساعدة في تعزيز الإنتاجيّة، وتوفير المرونة للعامل وصاحب العمل لإنجاز الأعمال.


وأيضا تسهيل العملية التعليمية، واكتشاف العقبات التي قد تقف في طريق العلم والتعلم في المستقبل وتذليلها.


ويطرح الكتاب مجموعة من المسميات للإعلام الرقميّ  التي تؤدّي إلى نفس المفهوم، مثل: الإعلام التفاعليّ، وإعلام الوسائط المتعدّدة، والإعلام الشبكيّ الحيّ، والإعلام التشاركيّ، وغيرها من المسميّات، ويعرّف الإعلام الرقميّ على أنّه شكل من أشكال وسائل الإعلام الحديثة، والتي ظهرت مع ظهور الثورة التكنولوجيّة في القرن الحادي والعشرين، حيث يستخدم الإعلام الرقميّ الأجهزة الإلكترونيّة للانتقال والتداول، ويتمّ نقل البيانات عبرها على شكل إشارات ثنائيّة.

دار المصري للنشر والتوزيع الكاتب والباحث علي أبو حيدر كتابه الإعلام الرقمي يلعبه الاعلام الرقمي في تبادل المعلومات بين الناس

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