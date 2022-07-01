الجمعة 01 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في اليوم العالمي للهندسة المعمارية.. قصة حسن فتحي أشهر معماري مصري

المعماري حسن فتحي
المعماري حسن فتحي
ads

اعتاد المهندسون المعماريون في واحد من شهر يوليو كل عام، الاحتفال باليوم العالمي للهندسة المعمارية، وذلك في تقليد سنوي حرصوا عليه منذ سنوات بغرض التعريف بهذا المجال الحيوي الذي له أهمية كبيرة في حياتنا.

وفي اليوم العالمي للهندسة المعمارية نستعرض دور المعماري المصري حسن فتحي، الذي يعد أحد أبرز المعماريين المصريين ليس في مصر فحسب بل بالوطن العربي. 

نشأ المعماري حسن فتحي في مدينة ساحلية، ولم تلتفت أنظاره نحو الريف إلا بعد بلوغه سن الـ27 عاماً، إلا أن الريف يعتبر المحرك الرئيسي في أعمال حسن فتحي المعمارية؛ حيث اعتمد على "الطين" في صنعها، وكان يتبنى فكرة "الاعتماد على عناصر البيئة في فن العمارة".

تناول الدكتور عبد الباقي إبراهيم في كتابه "المعماريون العرب.. حسن فتحي"، شخصية المعماري الراحل في محاولة لرسم صورة عن فكره ووجهات نظره، قائلا: "كان لشخصية حسن فتحي الأثر الكبير في انتشار فكره وفلسفته من خلال أعماله على هذا المدى الواسع في العالم، وتظهر هذه الشخصية في تكوينه العلمي والثقافي وفي بنائه الإنساني والفني، فهو يتميز بلباقة الكلمة، وسعة الاطلاع وحماسة التعبير وقوة الإقناع".

وذكر الدكتور عبد الباقي إبراهيم أن اهتمام فتحي بالريف جاء عن طريق والدته التي عشقت الريف، وتمنت أن تعيش فيه طوال عمرها كما رسمت له صورة رومانسية رسخت في وجدانه، فبدأ يفكر شيئًا فشيئًا في استمداد ما يريده من الريف المصري.

بدأت أول تجربة لحسن فتحي مع الإسكان الريفي عام 1940، عندما كلفته الجمعية الزراعية الملكية بتصميم بعض المساكن للفلاحين في بهتيم شمالي القاهرة، مستخدما الطوب اللبن؛ لعدم توافر مواد أخرى، وتعد "الأقبية" و"القباب" أحد رموز فن العمارة عند حسن فتحي، والتي استمدها من العمارة النوبية، حيث انبهر بها في أول زيارة له لمدينة أسوان، ودمج بين الفن النوبي وفن العمارة الإسلامية من خلال المشربيات والفتحات والعناصر الخشبية في أبنيته، فجاءت أشكال الأبنية التي تركها كصيغة معاصرة للعمارة الإسلامية.

يظهر الفكر المعماري بوضوح من خلال كتابات حسن فتحي في المجلات الثقافية، وما ألقاه من محاضرات في المحافل المعمارية، وجميعها تدور حول الأصالة الحضارية للعمارة العربية التي يجدها في عمارة العصور الإسلامية، ومن المبادئ الرئيسية لديه ما يسميه "نقل الطبيعة إلى الحضر عن طريق الرمز".

المصريين خشب الرئيس صورة طريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2022 الدور الأول

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 30-6-2022

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وخطوات الإستعلام

رابط استخراج نتيجة دبلوم الزراعة 2022 برقم الجلوس فور اعتمادها

البوابة المصرية للتعليم الفني للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حل الحكومة الإسرائيلية.. وزيارة الرئيس بايدن للمنطقة

د. رضا عطية

«المربعات».. حين كتب الأبنودى الشعر لجمهور «السوشيال ميديا»

د هند جاد

حقوق المرأة فى حدائق الشيطان

د. محمد عفيفي

30 يونيو 2013

د.محمد شادي

خنق قواعد السوق

أميرة ملش

للنساء أيضًا أنياب.. اسألوا نانسى

ميرفت دهان

دائرة العنف ضد النساء

محمد العسيري

هانى شاكر وأغنية ما بعد الرحيل

صور

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا وكيلوباترا فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل الجديد يائير لابيد يتولى مهام منصبه رسمياً

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا