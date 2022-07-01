الجمعة 01 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 أطنان مخللات فاسدة و20 شيكارة دقيق مجهولة المصدر بالقليوبية

مخللات
مخللات
ads

وجهت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان مجهولة المصدر من المخلل المشكل مختلف الأنواع وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، وذلك بحوزة المسئول عن مصنع مخلل مشكل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك لإدارته المصنع بدون سجل صناعي واستخدامه في تخزين كميات من المخلل المشكل مجهول المصدر وبدون بيانات تدل على مصدره.

كما تمكنت الحملة من ضبط 20 شيكارة دقيق بإجمالى وزن طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة المسئول عن مخبز سياحي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لإدارته المخبز بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمي المعلن عنه من قبل الدولة بهدف تحقيق مكاسب طائلة وغير مشروعة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

القليوبية مباحث التموين قسم شرطة مجهولة المصدر أزيد من السعر الرسمي غير مشروعة السعر الرسمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2022 الدور الأول

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وخطوات الإستعلام

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 30-6-2022

رابط استخراج نتيجة دبلوم الزراعة 2022 برقم الجلوس فور اعتمادها

وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها الأسترالية التعاون الثنائي في مجال التنوع البيولوجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حل الحكومة الإسرائيلية.. وزيارة الرئيس بايدن للمنطقة

د. رضا عطية

«المربعات».. حين كتب الأبنودى الشعر لجمهور «السوشيال ميديا»

د هند جاد

حقوق المرأة فى حدائق الشيطان

د. محمد عفيفي

30 يونيو 2013

د.محمد شادي

خنق قواعد السوق

أميرة ملش

للنساء أيضًا أنياب.. اسألوا نانسى

ميرفت دهان

دائرة العنف ضد النساء

محمد العسيري

هانى شاكر وأغنية ما بعد الرحيل

صور

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا وكيلوباترا فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل الجديد يائير لابيد يتولى مهام منصبه رسمياً

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا