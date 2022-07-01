ضبط 5 أطنان مخللات فاسدة و20 شيكارة دقيق مجهولة المصدر بالقليوبية

وجهت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان مجهولة المصدر من المخلل المشكل مختلف الأنواع وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، وذلك بحوزة المسئول عن مصنع مخلل مشكل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك لإدارته المصنع بدون سجل صناعي واستخدامه في تخزين كميات من المخلل المشكل مجهول المصدر وبدون بيانات تدل على مصدره.

كما تمكنت الحملة من ضبط 20 شيكارة دقيق بإجمالى وزن طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة المسئول عن مخبز سياحي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لإدارته المخبز بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه بسعر أزيد من السعر الرسمي المعلن عنه من قبل الدولة بهدف تحقيق مكاسب طائلة وغير مشروعة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.