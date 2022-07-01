الجمعة 01 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل مواطن بطلق ناري في مصيف بلطيم بكفرالشيخ

جثة
جثة
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لقي شاب مصرعه بطلق ناري على يد رجل أثناء قيامه بإنزال الشنط في مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، لقضاء عدد من الأيام بالمصيف، وفاجأ الشاب بإطلاق عيار ناري استقر فيه، ثم لاذ المتهم بالهرب.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بمقتل شاب بشوارع مدينة مصيف بلطيم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل «ك.أ.ع» مقيم بمركز سيدي سالم، على يد شخص آخر، حيث قام القاتل بمفاجئة الضحية وأطلق عليه عيارًا ناريًا أصابه ليحاول الفرار منه عن طريق استقلال السيارة ومحاولة الهرب ليفاجئه القاتل بعيار ناري آخر وقتله في الحال، ويفر هاربًا من مسرح الجريمة.

كلف اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، عددًا من ضباط البحث الجنائي بالقبض على القاتل، وتم تحديد هويته منذ قليل، وتبين أنه بينه وبين الضحية خلافات سابقة وأنه يقيم بمركز سيدي سالم، وجارٍ إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه وتقديمه لجهات التحقيق، تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة البرلس، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وزير الداخلية مديرية أمن مركز شرطة كفر الشيخ مديرية أمن كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ طلق ناري

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