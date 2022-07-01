بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة توزع 500 ألف حصة غذائية بنصف الثمن

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كافة محافظات الجمهورية التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وحرصت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، حيث تم تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكة الحديد لكافة المحافظات.

يأتى ذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

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