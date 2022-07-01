الجمعة 01 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن مواطن دهسته سيارة بميدان سيدي سعيد في شبين القناطر

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بدفن  شخص، لقي مصرعه اليوم الجمعة إثر اصطدام سيارة نقل به، بميدان سيدى سعيد بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

كما استعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، والاستعلام عن السيارة وقائدها المتسبب بالحادث وضبطه. 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص إثر اصطدام سيارة نقل به بسبب السرعة الزائدة بميدان سيدي سعيد بدائرة المركز. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمود ح"، إثر اصطدام سيارة نقل به، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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