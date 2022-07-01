الجمعة 01 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1-7-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمون في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1-7-2022 ومواقيت الصلاة وصلاة الجمعة في هذا اليوم.

 

ويبحث المسلمون عن موعد أذان المغرب لمعرفة وقت الإفطار في ثاني أيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443 /2022 حيث  وردعن عبدالله بن العباس -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء».

 

في ثاني أيام العشر من ذي الحجة 1443.. موعد أذان المغرب اليوم الجمعة

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 01 يوليو 2022 الموافق هجري 2 ذو الحجة 1443 في القاهرة

وقت الإمساك : 03:02 ص

موعد أذان الفجر : 3:12 ص

موعد أذان الظهر : 11:59 ص

موعد أذان العصر : 3:35 م

موعد أذان المغرب : 7:00 م

موعد أذان العشاء : 8:33 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الاسكندرية 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 01 يوليو 2022 الموافق هجري 2 ذو الحجة 1443 في الاسكندرية

وقت الإمساك : 03:02 ص

موعد أذان الفجر : 3:12 ص

موعد أذان الظهر : 12:04 م

موعد أذان العصر : 3:43 م

موعد أذان المغرب : 7:08 م

موعد أذان العشاء : 8:43 م

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مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 01 يوليو 2022 الموافق هجري 2 ذو الحجة 1443 في الأقصر

وقت الإمساك : 03:13 ص

موعد أذان الفجر : 3:23 ص

موعد أذان الظهر : 11:53 ص

موعد أذان العصر : 3:17 م

موعد أذان المغرب : 6:45 م

موعد اذان العشاء : 8:12 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في بني سويف 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 01 يوليو 2022 الموافق هجري 2 ذو الحجة 1443 في بني سويف

وقت الإمساك : 03:07 ص

موعد أذان الفجر : 3:17 ص

موعد أذان الظهر : 11:59 ص

موعد أذان العصر : 3:33 م

موعد أذان المغرب : 6:59 م

موعد أذان العشاء : 8:30 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في قليوب 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 01 يوليو 2022 الموافق هجري 2 ذو الحجة 1443 في قليوب

وقت الإمساك : 03:01 ص

موعد أذان الفجر : 3:11 ص

موعد أذان الظهر : 11:59 ص

موعد أذان العصر : 3:35 م

موعد أذان المغرب : 7:01 م

موعد أذان العشاء : 8:34 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في دمياط 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 01 يوليو 2022 الموافق هجري 2 ذو الحجة 1443 في دمياط

وقت الإمساك : 02:53 ص

موعد أذان الفجر : 3:03 ص

موعد أذان الظهر : 11:57 ص

موعد أذان العصر : 3:36 م

موعد أذان المغرب : 7:01 م

موعد أذان العشاء : 8:37 م

مواقيت الصلاة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد اذان العشاء ثاني ايام العشر من ذي الحجة موعد أذان المغرب

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وائل لطفي

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