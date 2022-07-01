الجمعة 01 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 وبيان درجات الحرارة فى مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة 1 يوليو 2022، حارًا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وترتفع درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلًا الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 1 يوليو 2022

وتشهد البلاد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة اليوم عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر

بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة 1-7-2022 على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة في القاهرة اليوم الجمعة

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الجمعة

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3424
الإسكندرية3023
وادي النطرون3423
طنطا3424
شبين الكوم3323
دمنهور3323
بلطيم3023
مرسى مطروح2924
السلوم3123
سيوة3624
بورسعيد3124
دمياط3123
الزقازيق3424
المنصورة3424
الإسماعيلية3524
السويس3523
العريش3123
رفح3121
رأس سدر3624
نخل3317
نويبع3524
طابا3221
سانت كاترين3117
الطور3624
شرم الشيخ3728
الغردقة3727
مرسى علم3627
الفيوم3625
بني سويف3624
المنيا3724
أسيوط3724
سوهاج3825
قنا3826
الأقصر3926
أسوان4026
إدفو4026
أبوسمبل4027
الوادى الجديد4025
شلاتين3826
أبورماد3725
حلايب3427
رأس حدربة3527
درجات الحرارة حالة الطقس اليوم نسبة الرطوبة درجات الحرارة في القاهرة درجات الحرارة في الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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