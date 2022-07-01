حالة الطقس اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 وبيان درجات الحرارة فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة 1 يوليو 2022، حارًا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وترتفع درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلًا الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 1 يوليو 2022

وتشهد البلاد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة اليوم عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.







وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر

بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة 1-7-2022 على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة في القاهرة اليوم الجمعة

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الجمعة