الجمعة 01 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف: 17 ألف كتاب للمشاركين فى البرنامج الصيفى للأطفال

جريدة الدستور
ads

قررت وزارة الأوقاف إهداء 17 ألف نسخة من كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، و9000 عدد من مجلة منبر الإسلام التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتوزيعها على الملتحقين بالبرنامج الصيفي للأطفال، على أن تسلم الإهداءات بحضور مدير المديرية أو وكيل المديرية أو مدير الدعوة شخصيًّا أو مدير الإدارة التابع لها المسجد. 

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وفي ظل النجاح المبهر الذي حققه البرنامج الصيفي للأطفال، وما لمسناه من إقبال كبير جدًّا على هذا البرنامج وبخاصة مكتبات المساجد الكبرى، مما أبرز حب أبنائنا وبناتنا للقراءة، لافتة إلى أن كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يبين أن حب الرسول (صلى الله عليه وسلم) جزء لا يتجزأ من عقيدتنا، وأنه شرط من شروط صحة الإيمان، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين".

كما يبين أن الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقتضي عدم ذكر اسمه (صلى الله عليه وسلم) مجردًا عما يليق به من الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة والسلام عليه، سواء عند ذكره (صلى الله عليه وسلم) أو عند سماع اسمه (عليه الصلاة والسلام) أو كتابة اسمه المبارك (صلى الله عليه وسلم)، بالغًا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر.

ويبرز فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم)، فهي سبيل رحمة الله (عز وجل) وعميم فضله، وبها ترفع الدرجات، وتكفر الذنوب والسيئات، وتُنال الشفاعة، وتُكفى الهموم، وتطمئن القلوب. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2022 الدور الأول

موعد أول أيام ذى الحجة 2022 والأعمال المستحبة فى الأيام العشر الأوائل

موعد وقفة عيد الأضحى 2022 وفضل صيام يوم عرفة

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 30-6-2022

رابط استخراج نتيجة دبلوم الزراعة 2022 برقم الجلوس فور اعتمادها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حل الحكومة الإسرائيلية.. وزيارة الرئيس بايدن للمنطقة

د. رضا عطية

«المربعات».. حين كتب الأبنودى الشعر لجمهور «السوشيال ميديا»

د هند جاد

حقوق المرأة فى حدائق الشيطان

د. محمد عفيفي

30 يونيو 2013

د.محمد شادي

خنق قواعد السوق

أميرة ملش

للنساء أيضًا أنياب.. اسألوا نانسى

ميرفت دهان

دائرة العنف ضد النساء

محمد العسيري

هانى شاكر وأغنية ما بعد الرحيل

صور

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا وكيلوباترا فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل الجديد يائير لابيد يتولى مهام منصبه رسمياً

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا