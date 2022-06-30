الأوقاف: 17 ألف كتاب للمشاركين فى البرنامج الصيفى للأطفال

قررت وزارة الأوقاف إهداء 17 ألف نسخة من كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، و9000 عدد من مجلة منبر الإسلام التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتوزيعها على الملتحقين بالبرنامج الصيفي للأطفال، على أن تسلم الإهداءات بحضور مدير المديرية أو وكيل المديرية أو مدير الدعوة شخصيًّا أو مدير الإدارة التابع لها المسجد.



وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وفي ظل النجاح المبهر الذي حققه البرنامج الصيفي للأطفال، وما لمسناه من إقبال كبير جدًّا على هذا البرنامج وبخاصة مكتبات المساجد الكبرى، مما أبرز حب أبنائنا وبناتنا للقراءة، لافتة إلى أن كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يبين أن حب الرسول (صلى الله عليه وسلم) جزء لا يتجزأ من عقيدتنا، وأنه شرط من شروط صحة الإيمان، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين".



كما يبين أن الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقتضي عدم ذكر اسمه (صلى الله عليه وسلم) مجردًا عما يليق به من الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة والسلام عليه، سواء عند ذكره (صلى الله عليه وسلم) أو عند سماع اسمه (عليه الصلاة والسلام) أو كتابة اسمه المبارك (صلى الله عليه وسلم)، بالغًا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر.



ويبرز فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم)، فهي سبيل رحمة الله (عز وجل) وعميم فضله، وبها ترفع الدرجات، وتكفر الذنوب والسيئات، وتُنال الشفاعة، وتُكفى الهموم، وتطمئن القلوب.