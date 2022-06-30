الجمعة 01 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة فى كفر الشيخ

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بالقرب من قرية جماجمون التابعة لدائرة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق دسوق شباس الشهداء بالقرب من قرية جماجمون التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب انقلابها داخل ترعة المارة بقرية جماجمون، بدائرة مركز دسوق، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في الجسد.

وتبين أن المصابين هم: "محمد حسن الصردي، وأحمد حسن الصردي، وكريم محمد الصردي"، وجار عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لهم باستقبال مستشفى دسوق العام.

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