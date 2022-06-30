الخميس 30 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من الجزائر

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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عاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة بعد الزيارة التي قام بها إلى العاصمة  الجزائرية، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددا من الوزراء والمسئولين.

وكان الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان في وداع الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار هواري بومدين، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين في ختام زيارته التي ترأس خلالها، ونظيره الجزائري، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما شارك بصحبة الوزير الأول الجزائري فى افتتاح المنتدى الاقتصادى المصري الجزائري المشترك. 

وشهدت الزيارة كذلك توقيع عدد من الوثائق لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.

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وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

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