الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة الجزائرية: تبون يقبل دعوة الرئيس السيسى لحضور قمة المناخ بشرم الشيخ

تبون
تبون
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون قبل الدعوة الكريمة للرئيس عبالفتاح السيسى لحضور قمة قادة العالم في المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، والتي ستنعقد يومي 7 و8 نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية الصادر اليوم الخميس، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس تبون، اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قام بزيارة رسمية إلى الجزائر استمرت على مدار يومين لإطلاق فعاليات اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة.


وأضافت الرئاسة أن اللقاء شهد تناول التعاون القائم بين البلدين، وسبل توسيع حجم المبادلات التجارية والاستثمار وزيادة التنسيق، في مختلف المجالات.


كما أشاد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال اللقاء، بالعلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، معربا عن أمله في الارتقاء بها إلى مستويات عليا، تشرّف التاريخ المشترك للنضال العربي، وتناسب رغبة قيادتي البلدين وتطلعاتهما، في ظل تحديات دولية جديدة، تقتضي لم الشمل ببعديه الإقليمي والعربي، تحسبا لما يُعوّل عليه، من مخرجات القمة العربية، التي تحتضنها الجزائر، مطلع شهر نوفمبر القادم.

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وائل لطفي

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