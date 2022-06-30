السمّاح عبد الله يكتب: انتبهوا أيها السادة.. الأمر خطير

أرسل الشاب المقبل على الانتحار رسالتين من هاتفه، واحدة لأخيه يطلب فيها منه زيادة مصروفه الشهري، والثانية بعدها بدقائق لشخص ما، ينبئه فيها بأنه يعيش آخر لحظات حياته، لا أحد يعلم إن كانت المدة الزمنية التي بين الرسالتين كافية لاتخاذ القرار، لأن الرسالتين متناقضتان، إذ كيف يطلب زيادة في مصروفه من ينتوي الانتحار؟، يبدو أنه كان ينتظر ردا من أخيه، ولما لم يصل الرد، اتخذ القرار، قال له الحارس الأمني الذي كان معه بأعلى برج الجزيرة، عليك بالمغادرة الآن، لأن وقت الزيارة انتهى، لكنه جرى ناحية سور البرج، وقفز منه، قبل أن يلحقه الحارس, قبلها بساعات كان "محمد عادل" قد ذبح "نيرة أشرف" أمام جامعة المنصورة لأنه يحبها، وهي لا تحبه،ط.

بعدها بساعات ركب "مصطفى توكل" سيارته متوجا إلى كبرى الجامعة بالمنصورة، وألقي بنفسه هو وسيارته من أعلى الكبري ليلقى حتفه، تاركا رسالة على صفحته بالفيس بوك، محذرا فيها أن يمشي أبوه في جنازته، فهو الذي تسبب في انتحاره لأنه رفض الموافقة على زواجه ممن اختارها قلبه، ثم أعقبه الشاب "أحمد" الذي ألقى بنفسه من أعلى برج التطبيقيين بالعباسية، بعدها انتحر "محمد" الذي يعمل بالأمن ملقيا بنفسه من الطابق الخامس لمستشفى بالتجمع، هذا غير مهندس بالشرقية تناول مبيدا حشريا لينهي حياته اعتراضا على رفضه كعريس من قبل أسرة حبيبته.

كل هذا في أسبوع واحد، يبدو أن الانتحار عدوى، ويبدو أن انتشار فيديوهات العنف الحقيقية، غير الدرامية، مشجعة على التقليد لمن يمر بظروف مشابهة، ويبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي تزيد الأمر كله ارتباكا ولخبطة بترينداتها المختلفة المتلاحقة، مما يجعل المجتمع كله يدخل في منطقة الخطر.

الأكيد أن هذا الجيل ضعيف جدا، يستوي في ذلك الغني فيه والفقير، فلا أحد ينكر أن إحدى عشرة سنة من التقلبات السياسية في مصر قد تركت آثارها السيئة على وجدان الشباب، فهذا الجيل العشريني كان أبناؤه أطفالا عندما رأوا بعيونهم حرائق أقسام البوليس، ومقار الأحزاب، وعندما رأوا جماعات الإسلام السياسي تربط "حسن شحاتة" في الموتوسيكل، وتجري به على الأسفلت وهو جثة مشوهة، وعندما رأوا الإرهابي "محمود رمضان" وهو يلقي بالأطفال من أعلى سطح بناية في سيدي جابر بالإسكندرية، وعندما رأوا "سامية شنن" سفاحة كرداسة التي طلب منها ضابط القسم شربة ماء، فأعطته (مية نار) وكانت تزغرد.

هؤلاء الأطفال لم يذهب أحد بهم إلى عروض سينمائية ليشاهدوا كل ذلك، بل هم حتى لم يزيحوا الستار على المسرح ليتلصصوا على المشاهد المجسدة، لكن كل هذه الأحداث أتتهم في عقر دارهم، حقيقية، بلا رتوش، ولا خيال فني، وبتصوير شديد الإتقان، كله واقعي، كله معيش، كله ملموس باليدين، تماما مثل مشهد ذبح واحد وعشرين شابا قبطيا مصريا على ساحل بحر طرابلس، هذا البحر الذي احمر لون مياهه من دماء الضحايا، ومعه رسالة موقعة بالدماء من تنظيم داعش إلى أمة الصليب!

عندما استقرت الأمور السياسية في البلاد، وتجاوزنا هذه المرحلة العصيبة في تاريخنا، فاتنا أن ننتبه للأطفال، تركناهم لخيالاتهم وهواجسهم التي ربت وجدانهم، وجعلتهم على هذه الدرجة من الهشاشة والضعف والخوف والعنف، المدارس اهتمت بتغيير المناهج الدراسية، أكثر من مرة، لتواكب الحدث الثوري، والمعطيات الجديدة، وإضافة أسماء الثوار الأوائل من شباب الميادين، لكنها لم تفكر في إعادة تربية وجدان الأطفال، أو في معالجة ما لحقهم من خراب وتدمير، وما استقر في يقينهم من أساليب مستحدثة لمعالجة الأمور.

ثمة ظاهرة يعرفها جيدا سكان المناطق الشعبية، وربما غير الشعبية، في اليوم الأخير من العام الدراسي، يقوم طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، بلا سبب مقنع، بتكسير الفصول، النوافذ ولمبات الإضاءة، التخت والكراسي، الجدارات والحوائط، ثم يخرجون للشارع، في انتظار زملائهم، لا ليسلموا عليهم ويتمنوا لهم السعادة كما كنا نفعل، ولكن ليشتبكوا معهم، أيضا بلا أي سبب مقنع، ويكون معهم مطاو وسكاكين وخناجر.

سكان المناطق الشعبية، وربما غير الشعبية، غالبية أطفالهم يتعاطون المخدرات، ويتاجرون فيها، لا يوجد شارع ليس على ناصيته من يقوم بتوزيعها، علانية، بلا خوف من أحد، وبلا حذر على الإطلاق، وبلا حرج، وكأن الأمر عادي جدا.

السوبرماركيتات والأكشاك كلها تبيع أوراق البفرة كما تبيع الجبنة واللانشون، صيدليات بعينها متخصصة في هذا الموضوع، سائقو التكاتك يعملون في حقيقة الأمر ديلارات للتوصيل، المخدرات نفسها ليست حقيقية، ليست نباتية، كلها مصنعة كيماويا، ما ينتج عنه تدمير حقيقي للجهاز البشري، فيصبح المتعاطي قلقا ومرتبكا وعدوانيا، وجاهزا للقتل، قتل غيره، أو قتل نفسه.

من المهم جدا عودة حصة الموسيقا للمدارس، ليتدرب الأطفال على العزف والغناء، من المهم جدا تخصيص مسرح في المدارس ليعرض عليه الطلاب هواياتهم، لا بد من عودة حصة التدبير المنزلي ليصنع الأطفال من الجزر مربى، ومن الشتلة شجرة، لا بد أن يغني التلاميذ ويركبوا المراكب في رحلات دورية، ويزوروا المعبد والقلعة وبيوت المفكرين والفنانين، لا بد أن يرسموا ويشكلوا بالصلصال بيوتا يسكنها السهرانون، لا بد أن يستمعوا إلى الموسيقا، فقد حذرنا "شكسبير" منذ أكثر من أربعة قرون من "كاسيوس"، في رائعته يوليوس قيصر، قائلا: احذروه فإنه لا يحب الموسيقا.

انتبهوا أيها السادة، الأمر جد خطير، لا بد من دراسته جيدا، نفسيا وتعليميا وإعلاميا ومجتمعيا، لأنه متشعب، ويحتاج قبل القوانين الرادعة، لمعالجة مجتمعية تشترك فيها كل مؤسسات الدولة، لأن ما مر به هذا الجيل، ثقيل جدا كالجبال، وعنيف جدا كالجبال، وقاس جدا كالجبال، ونتائجه كارثية بكل المقاييس، وأكثر ما أخشاه، إن لم ننتبه، أن يكون القادم أفظع.