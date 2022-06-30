العثور على جثة شاب مجهول الهوية بترعة الإبراهيمية فى سوهاج

تجرى جهات التحقيق تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العُمر، على حافة ترعة الإبراهيمية بقرية شطورة بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

كان قد تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده العثور على جثة شاب على حافة ترعة الإبراهيمية ناحية قرية شطورة دائرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العُمر، مُلقى على حافة الترعة، وبفحص الجثة ظاهريًا تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.