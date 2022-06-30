الخميس 30 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يكرم شابين من أبناء الإيبارشية لأمانتهما

كنيسة
كنيسة
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كرم الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، اثنين من أبناء الإيبارشية، هما الشاب باتريك أيمن، والشاب إفرايم نبيل، تشجيعًا لهما على أمانتهما، حيث عثر الشابان على مبلغ مالي، وقاما بإعادته إلى صاحبه، كما رفضا الحصول على أي مكافأة من صاحب المال.

وخلال اللقاء، عبر الأنبا باسيليوس عن امتنانه لهما، لتسمكهما بتعاليم الكنيسة، كما وجه الشكر والتقدير لأسرة الشابين، مؤكدًا أنهما قدوة ومثال يحتذى به لغيرهما من الشباب. واختتم الأنبا باسيليوس اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

الجدير بالذكر أن مثل هذه اللقاءات تأتي ضمن حرص الأب المطران على تشجيع شباب الإيبارشية من أجل التمسك بتعاليم الكنيسة، علمًا بأن هذا التكريم كان قد أقيم بمقر المطرانية.

العائلة المقدسة كاتدرائية يسوع الملك كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليك الانبا باسيليوس اقباط الكاثوليك

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وائل لطفي

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