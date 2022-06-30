الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط سيارتين ملاكى بترعة المريوطية فى الهرم

سقوط سيارتين ملاكي
سقوط سيارتين ملاكي بترعة المريوطية في الهرم
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سقطت سيارتان ملاكي داخل ترعة المريوطية، تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.   

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارتين ملاكي داخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة لموقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية سقوط سيارتين.

وأكد الشهود أن السيارتين كانتا في جراج على حافة ترعة المريوطية أمام قرية فلفلة، وأثناء محاولة قائد إحدى السيارتين تشغيل سيارته اصطدم بالسيارة الأخرى أمامه، وسقطت السيارتان في مياه ترعة المريوطية، دون وقوع إصابات .

وعلى الفور وجه اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، برفع السيارتين من ترعة المريوطية وتسيير حركة المرور.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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