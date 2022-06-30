مصرع شاب صدمه قطار فى أبو النمرس

لقى شاب مصرعه إثر اصطدام أحد قطارات السكة الحديد به فى منطقة أبو النمرس بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في أبو النمرس.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا اختل توازنه وسقط من قطار، مما أسفر عن مصرعه.

تم التوصل لهوية الشاب، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.