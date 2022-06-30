الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تتطلع لشراء أنظمة دفاع صاروخى من إسرائيل أو أمريكا

جريدة الدستور
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قالت صحيفة بيلد أم سونتاج إن ألمانيا تدرس شراء نظام دفاع صاروخي من إسرائيل أو الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها في مواجهة تهديدات من بينها صواريخ إسكندر الروسية في كالينينجراد.

وصرح المفتش العام لوزارة الدفاع الألمانية إبرهارد زورن للصحيفة في مقابلة نُشرت، السبت، بأن صواريخ إسكندر يمكن أن تصل إلى جميع أنحاء أوروبا الغربية تقريبا ولا يوجد درع صاروخي للحماية من هذا التهديد.

أضاف: "يمتلك الإسرائيليون والأمريكيون مثل هذه الأنظمة. أيها نفضل؟ هل سننجح في إنشاء نظام (دفاع صاروخي) شامل في حلف شمال الأطلسي؟ هذه هي الأسئلة التي نحتاج إلى الإجابة عليها الآن".

ولم يحدد أسماء هذه الأنظمة لكنه كان يشير على الأرجح إلى نظام أرو3 الذي تصنعه شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية، ونظام ثاد الأمريكي الذي تصنعه شركة لوكهيد مارتن.

وقالت روسيا 2018 إنها نشرت صواريخ إسكندر في كالينينجراد، وهي منطقة محصورة بين بولندا وليتوانيا. وحلت صواريخ إسكندر محل صواريخ سكود السوفيتية وهي بإمكانها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.

وفي كلمة تاريخية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن ألمانيا ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من اثنين في المئة من ناتجها الاقتصادي وستضح 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) في الدفاع.

صحيفة بيلد أم سونتاج المانيا نظام دفاع صاروخي الولايات المتحدة صواريخ إسكندر الروسية

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