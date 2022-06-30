الخميس 30 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يهنئ الرئيس والشعب المصرى بذكرى «30 يونيو»

النجم محمد رمضان
النجم محمد رمضان
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حرص النجم محمد رمضان، على تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة احتفالية ٣٠ يونيو.

ونشر رمضان، مقطع فيديو من أغنيته (جيشنا صعب) عبر حسابه على فيسبوك، مصحوبًا بتعليق قال فيه: "كل عام و مصر بخير رئيسًا وشعبًا بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يونيو".

كان رمضان قد أعلن مؤخرًا خوضه دراما رمضان المقبل 2023 بمسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي.

على جانب آخر، يواصل محمد رمضان حصد نجاحات أغنيته الجديدة" تنطيط"، حيث تخطت حتى الآن حاجز الـ١٢ مليون مشاهدة على يوتيوب، لتواصل تصدرها  تريند "يوتيوب" منذ أول يوم لطرحها.

أغنية "تنطيط" كلمات وألحان فريق "الباور العالي" وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبدالغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

https://fb.watch/dZqEPl_PMw/ 

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي محمد رمضان الشعب المصري يوتيوب دراما رمضان الشعب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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