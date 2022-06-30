القبض على هارب من الإعدام متلبسًا بالاتجار فى المخدرات بقليوب

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، في ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز قليوب، سبق اتهامه في 5 قضايا، وصادر ضده حكم بالإعدام شنقا، على خلفية اتهامه بخطف فتاة والتعدي عليها، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقي اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل صادر ضده حكم بالإعدام شنقا، بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز بقيادة المقدم مصطفي دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومعاونوه النقباء خالد حلمي ومحمود سرور وعمرو رضوان ومحمد رأفت من ضبط "شعبان م ع ا"، 24 سنة، عاطل، وشهرته "وليد"، ومقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 5 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم بالإعدام شنقا في قضية خطف فتاة والتعدي عليها، وبحوزته سلاح نارى "بندقية ألية"، وعدد من الطلقات النارية، و170 جراما من مخدر الشادو، و130 جراما من مخدر البودر، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والأبيض للدفاع والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف للاتصال بعملائه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.