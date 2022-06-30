حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة رواد البنوك بأسلوب "الخطف" 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) قرر أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وحال تواجده بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية " لم يتمكن من التقاط أرقامها " قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالي ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم أن المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة زوجته (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة) تم ضبطها وأقرت بعلمها بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة.

كما تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى– إيصال إيداع مبلغ مالى بالبريد فى حساب المتهمة– دراجة نارية ملك أحد المتهمين "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة) بمسكنهم.

كما أقروا بإنفاقهم جزءًا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.