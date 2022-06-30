الخميس 30 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بمصر الجديدة

ارشيفية
ارشيفية
ads

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة رواد البنوك بأسلوب "الخطف" 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) قرر أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وحال تواجده بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية " لم يتمكن من التقاط أرقامها " قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالي ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم أن المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة زوجته (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة) تم ضبطها وأقرت بعلمها بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة.

كما تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى– إيصال إيداع مبلغ مالى بالبريد فى حساب المتهمة– دراجة نارية ملك أحد المتهمين "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة) بمسكنهم.

كما أقروا بإنفاقهم جزءًا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة مصر الجديدة حبس تشكيل عصابي سرقة رواد البنوك الخطف قسم شرطة مصر الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2022 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2022 الدور الأول

موعد أول أيام ذى الحجة 2022 والأعمال المستحبة فى الأيام العشر الأوائل

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 30-6-2022

رابط استخراج نتيجة دبلوم الزراعة 2022 برقم الجلوس فور اعتمادها

متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذى الحجة وموعد عيد الأضحى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

سؤال جاد جدًا: هل نحن فى حاجة إلى «الترفيه» أو «السعادة»؟

مؤمن المحمدي

بيزنطى العظمى

خالد عكاشة

إرهاب فى النرويج.. منحنى مخاطر لأهداف جديدة

حسين دعسة

خطة الدفاع الأمريكية لأوروبا.. نحن في اليوم 126 من الحرب!

ماجد حبته

.. والقمة المصرية البحرينية

مدحت بشاى

ثورتنا التى تقدمها النخبويون بوطنية

عبد الرحيم طايع

فى يد من يا أيُّها الحَجَر؟

لواء.حمدى البطران

هل وهب المصريون أولادهم للغزاة؟

صور

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا وكيلوباترا فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية