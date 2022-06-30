مزق جسده بالطعنات.. حبس المتهم بقتل ابن عمه بالشرقية

قررت نيابة بلبيس بمحافظة الشرقية حبس العامل المتهم بقتل ابن عمه بطعنة بالرقبة وعدة طعنات بالجسد لدفاعه عن أطفال شقيقته 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.

كان اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزى بوصول محمد فتحى سليم، 30 عاما، مصابا بجرح قطعى بالرقبة وأنه لفظ أنفاسه متأثرًا بإصابته.

توصلت التحريات، التى أشرف عليها اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، إلى أن المجنى عليه عامل باليومية من قرية بنى عليم، مركز بلبيس، وأن مرتكب الواقعة ابن عمه أيمن، 45 عاما، عامل بالعاشر من رمضان، وأنه توجد بينهما خلافات منذ فترة بسبب لهو الأطفال، وتدخل أهل الخير للصلح بينهما لحقن الدماء للحفاظ على صلة الرحم دون جدوى.

فى يوم الحادث حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما بالقرب من ملعب القرية بسبب ضربه المبرح لأطفال شقيقته، قام خلالها المتهم بطعن ابن عمه بسلاح أبيض طعنة نافذة بالرقبة، والتى أودت بحياته.

وقال فتحى سليم، والد المجنى عليه، إن شقيق المتهم متزوج من ابنته نفيسة، ويوم الواقعة قام المتهم بالتعدى على أطفالها بالضرب المبرح وتصادف حضور المجنى عليه من عمله فبادر بالدفاع عنهم وتوجيه اللوم للمتهم الذى اشتاط غضبا وقام بطعن المجنى عليه بالسكين عدة طعنات أودت بحياته، وكان العميد ياسر زكى مأمور مركز بلبيس قد تمكن من ضبط المتهم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.