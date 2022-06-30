الخميس 30 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد وقفة عيد الأضحى 2022 وفضل صيام يوم عرفة

وقفة عرفات
وقفة عرفات
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وقفة عيد الأضحى ينتظرها ملايين الملسمين حول العالم، حيث يحل اليوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 غرة شهر ذي الحجة ومن هنا يكثف المسلمون البحث عن موعد وقفة عيد الأضحى 2022، وكذلك البحث بعنوان "موعد وقفة عرفات"، حتى احتلت الكلمات الأكثر بحثًا عبر جوجل تزامنًا مع اقتراب الاحتفال به.

موعد وقفة عيد الأضحى 2022

وتكون وقفة عيد الأضحى أو وقفة عرفات في التاسع من ذي الحجة، والتي يقف فيها المسلمون على جبل عرفات، وهو أهم مناسك الحج، ويعقبها الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وهذا وفق حسابات البحوث الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يولد هلال شهر ذي الحجة بعد حدوث الاقتران في يوم الرؤية، وهو ما حدث بالفعل، أمس، الأربعاء الموافق ٢٩ يونيو في تمام الساعة ٤:٥٢ فجرًا بتوقيت القاهرة.

واستمر الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة اثنين وثلاثين دقيقة، بينما استمر في القاهرة لمدة سبع وثلاثين دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي باقي محافظات مصر لمدد تتراوح بين 32 إلى 37 دقيقة.

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موعد وقفة عرفات 2022 وعيد الأضحى المبارك

وبهذا كان الخميس هو الأول من ذى الحجــة 1443هـ، ويكون موعد وقفة عيد الأضحى في يوم الجمعة الموافق ٨ يوليو 2022.

موعد عيد الأضحى 2022

ويحل عيد الأضحى المبارك 1443هـ في العاشر من ذي الحجة الموافق السبـت ٩ يوليو 2022، وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للمواطنين في مصر بدءًا من يوم الجمعة الذي يوافق وقفة عيد الأضحى.

ويبدأ العيد بعدها لمدة ٤ أيام، تنتهي يوم الثلاثاء ١٢ يوليو على أن يعود جميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي لأعمالهم بدءًا من يوم الأربعاء، بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة لمدة ٣ أيام فقط من ٥ أيام إجازة رسمية بالدولة.

 فضل صيام وقفة عيد الأضحى المبارك 

ويكثر السؤال عن فضل صيام وقفة عيد الأضحى المعروفة بوقفة عرفات، حيث يعتبر يوم عرفة من الأيام التي أفردها الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيام وهو اليوم التاسع من ذي الحجة.

وفي فضل صيام يوم عرفة جاء الحديث الشريف، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قائلًا: "صيام يوم عرفة، أحتَسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله".

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