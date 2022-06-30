الخميس 30 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بمدينة ببا في بني سويف

حريق
حريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف على حريق نشب فى شقة سكنية بالدور الاول العلوى بأحد المنازل بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في أحد المنازل دائرة مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل انتقاله للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات.

وانتقلت قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ لتحرير محضر بالواقعة والوقوف على أسباب الحريق.

قوات الحماية المدنية بني سويف مديرية أمن بنى سويف حريق شرطة النجدة

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