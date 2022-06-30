المطران سويف يرأس احتفال مورانة طرابلس بعيد «بطرس وبولس»

احتفل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية، المُطران يوسف سويف، بالقداس الإلهي، بمناسبة عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس في دير مار يعقوب في كرمسدة.

وفي ختام القداس، تمم «سويف» طقس منح رتبة الخور أسقف للمدير العام السابق لمدارس أبرشية طرابلس المارونية، المونسنيور حنا نكد، والتي منحت له من قبل البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، خلال تكريمه من قبل الأبرشية في مدرسة «المطران الخيرية» في طرابلس.

وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، توجه «سويف» إلى الحضور بالمعايدة بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس، كما توجه بالشكر الى البطريرك الراعي الذي لبى نداء أبرشية طرابلس وراعيها، ومنح المونسنيور نكد درجة الخور أسقفية، مؤكدًا أن المونسنيور نكد هو مثال للكاهن الذي أحسن استخدام وزناته، فكان خير من خدم الأبرشية، فانيًا وقته في تنظيم ومأسسة قطاعها التربوي.

وأضاف: «في عيد القديسين الرسولين، نذكر الصعوبات العديدة التي تعترض الخدمة الكهنوتية، لاسيما التحديات المرتبطة بالأزمات المتفاقمة، والمُتعددة التي نعيشها اليوم، فنضع الكهنوت والكهنة بين يدي الرب يسوع فهو جوهر وأساس ومحرك خدمتنا وكنيستنا، كما أن الكنيسة في لبنان، وعلى الرغم من الظروف المعيشية والاقتصادية والسياسية الصعبة والمُتعبة ستتابع شهادتها للمحبة عبر خدمة الإنسان والمُحافظة على كرامته».