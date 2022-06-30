الخميس 30 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اقرأ.. أدعية الفجر و الصباح مكتوبة 30-6-2022

دعاء الفجر
دعاء الفجر
ads

يهتم المسلمون بالبحث عن أدعية الفجر ودعاء الصباح، مع سعيهم لتحرى أوقات إجابة الدعوة للتقرب من الله وطلب ما يشاءون من نعيم الدنيا والآخرة، وأشار الرسول الكريم لأفضل الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات ومنها وقت الفجر.

 

دعاء الصباح 

وتعرض “الدستور” أدعية الفجر مكتوبة ودعاء الصباح، مع اهتمام القراء بها خاصة مع بداية العشر الأوائل من ذي الحجة أحب الأيام إلى الله.


أدعية الفجر مكتوبة


أدعية الفجر من الأوقات التي يستجاب فيها الله عز وجل دعاء عباده المخلصين. حيث إنها تميز بين المنافق والصادق في عباداته، وهناك الكثير من أدعية الفجر التي وردت في السنة الشريفة ومنها:

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

txt

دعاء الاستغفار بعد صلاة الفجر وأفضل الأذكار قبل شروق الشمس


ومن أهم أدعية الفجر: أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء قدير بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء اعطاني ربي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئًا.

ومن أدعية الفجر:  بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي. بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

 

دعاء الصباح

 

ومن أدعية الفجر:  اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد، وشيطان مريد. ومن شر قضاء السوء، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق تقبل الله الدعاء والصلاة والصيام، وغفر لنا ورحمنا وأسكننا جنات الفردوس الأعلى اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت.

وأيضًا.. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

«العالمى للفتوى»: الـ10 من ذى الحجة أيام فاضلة أقسم الله بها

أدعية الفجر دعاء الصباح المسلمون الرسول الكريم تستجاب فيها الدعوات وقت الفجر العشر الاوائل من ذي الحجة أدعية الفجر مكتوبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

٣٠ سؤالًا عن ثورة ٣٠ يونيو

الأكثر قراءة

موعد أول أيام ذى الحجة 2022 والأعمال المستحبة فى الأيام العشر الأوائل

رابط موقع نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2022 الدور الأول

متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذى الحجة وموعد عيد الأضحى؟

هل يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر من ذي الحجة؟

رابط استخراج نتيجة دبلوم الزراعة 2022 برقم الجلوس فور اعتمادها

موعد بداية صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة 2022 وموعد وقفة عرفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطة الدفاع الأمريكية لأوروبا.. نحن في اليوم 126 من الحرب!

ماجد حبته

.. والقمة المصرية البحرينية

مدحت بشاى

ثورتنا التى تقدمها النخبويون بوطنية

عبد الرحيم طايع

فى يد من يا أيُّها الحَجَر؟

لواء.حمدى البطران

هل وهب المصريون أولادهم للغزاة؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بين النور والظلام «كلمة»

حسين دعسة

تركيا توافق لفنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا يعرفها «دعاة القفة»

صور

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا وكيلوباترا فى الدورى

محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف

محطة تل أبيب

المزيد

بالحقائق والأرقام.. إلى أى مدى يتشابه حكم بينيت ونتنياهو؟

إسرائيل تشهد الذروة الخامسة من فيروس كورونا

اتصالات بين «جانتس» و«ساعر» للترشح معًا فى الانتخابات الإسرائيلية