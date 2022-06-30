اقرأ.. أدعية الفجر و الصباح مكتوبة 30-6-2022

يهتم المسلمون بالبحث عن أدعية الفجر ودعاء الصباح، مع سعيهم لتحرى أوقات إجابة الدعوة للتقرب من الله وطلب ما يشاءون من نعيم الدنيا والآخرة، وأشار الرسول الكريم لأفضل الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات ومنها وقت الفجر.

دعاء الصباح

وتعرض “الدستور” أدعية الفجر مكتوبة ودعاء الصباح، مع اهتمام القراء بها خاصة مع بداية العشر الأوائل من ذي الحجة أحب الأيام إلى الله.



أدعية الفجر مكتوبة



أدعية الفجر من الأوقات التي يستجاب فيها الله عز وجل دعاء عباده المخلصين. حيث إنها تميز بين المنافق والصادق في عباداته، وهناك الكثير من أدعية الفجر التي وردت في السنة الشريفة ومنها:

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



ومن أهم أدعية الفجر: أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء قدير بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء اعطاني ربي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئًا.

ومن أدعية الفجر: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي. بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

دعاء الصباح

ومن أدعية الفجر: اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد، وشيطان مريد. ومن شر قضاء السوء، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق تقبل الله الدعاء والصلاة والصيام، وغفر لنا ورحمنا وأسكننا جنات الفردوس الأعلى اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت.

وأيضًا.. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.