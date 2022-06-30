الخميس 30 يونيو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحرس الثورى يعتقل جنرال إيرانى لتسريبه معلومات سرية إلى إسرائيل

الحرس الثورى الإيرانى
الحرس الثورى الإيرانى
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كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن أن طهران اعتقلت الجنرال الإيراني علي النصيري بتهمة معلومات سرية إلى إسرائيل.

 

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن “جواسيس ​إسرائيل​ ضربوا ​إيران​ بقوة وهناك بعض الأسماء الكبيرة دفعت الثمن”.

 

وأكدت الصحيفة أن “طهران اعتقلت الجنرال الإيراني علي النصيري لتسريبه مخططات تصميم ​صواريخ​ إيرانية لإسرائيل”، لافتة إلى أن “مسؤولين إيرانيين اعترفوا أن شبكات التجسس الإسرائيلية اخترقت أجهزة الأمن”.

 

يذكر أن التلفزيون الإيراني الرسمي، أعلن إقالة رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طيب في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرضه لمحاولة اغتيال، ووقوفه وراء استهداف إسرائيليين في تركيا.

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