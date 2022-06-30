أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنوك المصرية اليوم 30-6-2022

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنية المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك العاملة في مصر، فسيطر الثبات السعري على أغلب العملات بينما، سجل بعضها ارتفاع طفيف وعلى رأسهم سعر الدولار الذي يشهد زيادة في السعر لعدة أيام متواصلة هذا الإسبوع، وكذلك الريال السعودي الذي سجل زيادة طفيفة مع بدء موسم الحج وزيادة الطلب عليه، بينما استقر سعر باقي العملات أمام الجنيه المصري وعلى رأسها سعر اليورو والجنيه الإسترليني.



أسعار العملات الأجنبية اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي وسجل للبيع 18.80 جنيه والشراء 18.72. جنيه

سعر اليورو بلغ خلال تعاملات اليوم 19.84 جنيه للبيع والشراء 19.75 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 22.99 جنيه للبيع و22.88 جنيه للشراء.

ووصل سعر الفرنك السويسري الى 19.48 جنيه للبيع و19.39 جنيه للشراء.

وبلغ سعر اليوان الصيني 2.80 جنيه للبيع والشراء 2.78 جنيه.

أسعار العملات العربية

حافظ الريال السعودي على زيادة سعره أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي وبلغ 5.1 جنيه للبيع والشراء 4.98.جنيه.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 61.33 جنيه مصري للبيع و61.00 جنيه للشراء.

وارتفع سعر الريال العماني ارتفع بمقدار 8 قروش، وسجل 47.54 جنيه للشراء و 48.80 جنيه مصري للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي بمقدار قرش، وبلغ سعره 5.09 جنيه مصري للشراء و5.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة

شهد سعر اليورو اليوم تراجعًا خلال تداولات اليوم في البنوك العاملة في مصر، وتراجع بنسبة 0.23%، ليتم تداول اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.6811 للشراء، و19.7373 للبيع.

وتباين سعر اليورو في بعض البنوك المصرية الحكومية والخاصة اليوم، حيث أظهرت شاشة البنك المركزي المصري سعر 19.7746 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.8941 جنيه مصري للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري هو 19.6684 جنيه للشراء، مقابل 19.7953 جنيه مصري للبيع .

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي وسجل في هو 19.6268 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.7768 جنيه مصري للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم هو 19.6684 جنيه مصري للشراء، مقابل 19.7953 جنيه مصري سعر البيع.