تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر 30-6-2022.. درجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس في مصر، اليوم وطوال الأسبوع المقبل، ليسود طقس حار فى أغلب محافظات الجمهورية، مع نشاط الرياح بشكل يومي على المناطق الشمالية بشكل متفاوت ومتفرق بين اليوم والآخر في أوقات النهار المسائية وحتى أوائل ساعات الليل خاصة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى لتلطف الأجواء نسبيًا من شدة حرارة الطقس نهارًا.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد حالة الطقس ارتفاعًا في متوسطات الحرارة بشكل تدريجي حتى الأحد الأسبوع المقبل، وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة

نشرت هيئة الارصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة بدءًا من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل وجاءت كالتالي:



تصل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى اليوم الخميس العظمى 34 درجة الصغرى 23.



وعن حالة الطقس على السواحل الشمالية وتوقعات درجات الحرارة فتكون العظمى 29 درجة الصغرى 23.



أما جنوب سيناء فتكون العظمى 37 درجة الصغرى 27.



وشمال الصعيد تسجل العظمى 35 درجة الصغرى 24.



وفي جنوب الصعيد تصل العظمى الى 39 درجة الصغرى 27.



وتواصل حالة الطقس استقرارها يوم الجمعة المقبل وتسجل القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 23.

والسواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23.

وجنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.

وشمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24.

وجنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 27.



وتسجل القاهرة والوجه البحرى يوم السبت المقبل العظمى 35 درجة الصغرى 23.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25.

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 28.



ويوم الأحد تسجل القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 24.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 23.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 28