القبض على عاطل لقيامه بتعذيب كلب ضال فى الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (إحدى السيدات "عضوة بإحدى جمعيات الرفق بالحيوان") بمشاهدتها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم خلاله أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على حيوان "كلب ضال" بدائرة القسم، فقامت بالتوجه للمنطقة محل الواقعة وعثرت على الكلب وقامت بإيداعه الجمعية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة البحيرة) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.