«خدماتى» تدرس عروض استحواذ من أجل التطوير ومضاعفة نقاط البيع

تدرس الشركة المصرية للخدمات المجتمعية «خدماتى» عددًا من عروض الاستحواذ التى وصلتها من بعض البنوك والجهات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، لزيادة رأسمال الشركة واستكمال خطة تطويرها وزيادة عدد نقاط البيع بها، والتى تخطت ٧ آلاف نقطة بيع حاليًا.

وقال المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة «خدماتى»، إنه تم تطوير تطبيق «خدماتى» للتجار، إضافة إلى إنشاء نسخة منه للأفراد.

وأشار إلى أنه تم تغيير «اللوجو» وتسجيله فى مصلحة العلامات التجارية، لحماية حقوق المستخدمين والشركة معًا، وتسجيل العلامة التجارية لـ«خدماتى» فى مكتب حقوق الملكية الفكرية بـ«إيتيدا» لمنع أى انتحال أو تقليد للعلامة. وذكر أنه، خلال العام الجارى، تمت إضافة عدد كبير من الخدمات الحكومية على التطبيق، منها خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وخدمات الضمان الاجتماعى، مشيرًا إلى أن هناك نموًا بنسبة ١٠٠٪ فى عدد الخدمات التى تقدمها «خدماتى» عن العام الماضى. مشيرًا إلى أن انطلاق الجمهورية الثانية سيفتح السوق أمام الشركات لزيادة سوق المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمى فى جميع الخدمات الحكومية.