بروتوكول بين «ضامن» و«إيجاس» و«المعصرة جاز مترو» لشحن عدادات الغاز مسبقة الدفع

وقع الدكتور مجدى جلال، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجاس»، بروتوكول تعاون مع المهندس سيد ندا، مدير مصنع «المعصرة جاز مترو» والدكتور تامر الحسينى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة «ضامن» للمدفوعات الإلكترونية، للبدء فى تقديم خدمات الشحن الإلكترونى لمنظومة عدادات الغاز مسبقة الدفع للمواطنين، وذلك فور استكمال جميع الإجراءات الفنية مع شركة «ضامن».

يأتى البروتوكول فى إطار السياسة العامة للدولة لترسيخ منظومة الشمول المالى فى مصر، وما يترتب عليها من سياسات تساعد فى ذلك، بهدف دعم استراتيجية الشمول المالى، وإدخال الحلول المالية الرقمية إلى قطاع جديد من المواطنين لا تشملهم المظلة الحالية. وقد تم وضع خطة طموحة لتطوير قطاع الغاز الطبيعى بشكل عام وعملاء المنازل بوجه خاص، وتطبيق منظومة العدادات مسبوقة الدفع طبقًا لخطة وزارة البترول السنوية.

وأعرب الدكتور تامر الحسينى، الرئيس التنفيذى لشركة «ضامن» للمدفوعات الإلكترونية، عن امتنانه بهذه الشراكة، التى تتيح خدمات شحن عدادات الغاز مسبقة الدفع من خلال شبكة ومنافذ شركة «ضامن» المنتشرة فى ربوع جمهورية مصر العربية، وعلى مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا.

يذكر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، هى شركة قابضة مصرية تأسست عام ٢٠٠١ بقرار رئيس مجلس الوزراء، لكى تكون الكيان المسئول عن أنشطة الغاز الطبيعى فى مصر، التى تختص بتكييف خطة عمل فعالة للتعامل مع أنشطة الغاز الطبيعى.

أما شركة «المعصرة جاز مترو»، فهى إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى المسئولة عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة جميع أنواع عدادات قياس استهلاك الغاز الطبيعى مسبقة الدفع والأنظمة المكملة لها بجميع مستلزماتها وأجهزة الاختبار اللازمة لها.

وتأسست «ضامن» عام ٢٠١٨ بهدف تقديم حلول الدفع الإلكترونى على مستوى التعاملات المالية التى تخص الأفراد والمؤسسات، وتقديم الخدمات للمؤسسات المالية فى إطار مبادرة الحكومة المصرية الخاصة ببرامج الشمول المالى.

وتمتلك «ضامن» أكثر من ٢٣ فرعًا على مستوى محافظات مصر، وتقدم ما يزيد على ٥٠٠ خدمة دفع وتحصيل إلكترونى عبر منصة ضامن للمدفوعات، مثل التبرعات للمؤسسات والجمعيات الخيرية وشحن كروت الكهرباء وفواتير الغاز ودفع فواتير الهاتف المحمول والخط الأرضى، وتقدم خدمتها من خلال شبكة تزيد على ١٠٠ ألف تاجر فى جميع محافظات مصر.