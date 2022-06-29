«إى فاينانس» تشارك فى التحول الرقمى المالى

شاركت مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية متمثلة فى شركتى «إى فاينانس» و«إى خالص» التابعتين، فى تطوير المنظومة الرقمية لمحطات الوقود بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تستهدف الشراكة تحويل محطات الوقود إلى مراكز متكاملة للخدمات المالية الرقمية لكل المواطنين، بما فيها عمليات السحب والإيداع والتحويل وسداد الفواتير والمدفوعات الإلكترونية.

وأطلقت مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية عن طريق «إى فاينانس» و«إى خالص» ٣ مجموعات رئيسية من الخدمات الرقمية داخل محطات الوقود، التى بدأت أولًا بمنظومة الإدارة والمتابعة الذكية لأساطيل سيارات نقل الوقود لكل الشركات بدلًا من نظام الكوبونات الورقية، بالإضافة إلى تفعيل خدمات السحب النقدى وخدمات الدفع الإلكترونى فى ٤٠٠ محطة وقود، وجارٍ تعميم تلك الخدمات على كل المحطات فى جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، فخره واعتزازه بتطور التعاون المشترك مع وزارة البترول والثروة المعدنية، موضحًا أن التحول الرقمى فى قطاع البترول بدأ منذ إطلاق منظومة مراقبة منتجات البترول من المستودعات إلى المحطات وقد تم ربطها بالنظم المتكاملة فى الهيئة العامة للبترول ضمن خطتها للتحول الرقمى، حيث تم الانتهاء من ميكنة جميع محطات التعاون ومصر للبترول.