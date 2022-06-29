محمد العشرى: المدن الجديدة وضعت السوق العقارية المصرية فى مكانة مميزة

قال محمد العشرى، المدير التنفيذى لشركة «بوليفارد مصر» للتسويق العقارى والتطوير، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشروع واعد للغاية ويحظى بإقبال كبير من العملاء داخل مصر وخارجها، سواء من الإخوة العرب أو من المصريين فى الخارج. وأكد المدير التنفيذى «بوليفارد مصر» أن مصر لديها من المقومات ما يجعلها فى مكانة أعظم، وهو ما تعمل الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تحقيقه فى الفترة المقبلة.

وتابع: «الدولة دعمت بقوة مناخ الاستثمار فى مصر، كما نوعت مصادر الطاقة، وطورت السكك الحديدية، ما جعل مناخ الاستثمار بمصر مربحًا وجاذبًا، خاصة بعد تسهيل إجراءات التأسيس، ومنح المستثمرين المزيد من المزايا».

وطالب المدير التنفيذى بوليفارد مصر للتسويق العقارى والتطوير الحكومة بدعم القطاع العقارى، والمسوقين العقاريين، لكونهم قادرين على زيادة المبيعات العقارية، مما يدعم السوق بأكمله.

وعن القرارات الحكومية المتعلقة بضبط السوق العقارية، قال «العشرى» إن مثل تلك القرارات تسهم فى ضبط السوق وتنميتها، وتساعد المسوق العقارى، فى ظل وجود ضمان من الحكومة للمشروعات، ما يسهم فى زيادة ثقة العملاء فى العقارات المصرية، ويزيد من حجم المبيعات والصادرات العقارية، التى يتم بيعها، سواء للمصريين فى الخارج أو للمستثمرين العرب.

وأكد: «المدن الجديدة، سواء العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة وضعت مصر فى مكانة مميزة فى السوق العقارية، كما أصبحت مصر تعيش أزهى عصور الاستقرار السياسى والاقتصادى، مما يدعم التنمية ويعود على المواطن المصرى بالفائدة».

واستطرد: «تصدير العقار يسهم فى إحداث التنمية الاقتصادية ويزيد من الاحتياطى النقدى الأجنبى، والمدن الجديدة تسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، بخلاف زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع التشييد والبناء، وكل تلك المشروعات تسهم فى توفير فرص عمل كثيرة، سواء فى القطاع العقارى أو قطاع التشييد والبناء والتسويق».

وعن أسعار العقارات فى مصر، قال محمد العشرى، إن أسعار العقارات فى مصر لن تنخفض، كما أن توقعات البعض بحدوث فقاعة عقارية لن تتحقق على أرض الواقع، خاصة أن الأسعار تزيد سنويًا بمعدل ١٠٪، ما يمثل الزيادة الطبيعية نتيجة ارتفاع تكلفة مواد البناء.

وأشار إلى أن شركة «بوليفارد مصر» موجودة بالسوق المصرية منذ عام ٢٠١٧، لتقديم الاستشارات العقارية للعملاء، بما يتناسب مع إمكاناتهم، وكذلك خدمات البيع لصالح المطورين العقاريين، الذين لديهم سابقة أعمال جيدة، بالإضافة إلى دراسة السوق وتقديم خطط المبيعات.

وأوضح المدير التنفيذى «بوليفارد مصر»، لـ«الدستور»، أن الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين، التى تضم مجموعة من شركات التسويق العقارى، تعمل على تدريب المسوق العقارى ليقدم خدمة الاستشارات العقارية للعملاء، بالإضافة إلى تأهيله للعمل فى التسويق العقارى، وتنسيق العمل مع الشركات العاملة فى المجال.

وأضاف: «نأمل فى هذا الإطار أن تدعم الحكومة المسوقين العقاريين بشكل أكبر، بحيث تكون هناك منظومة جيدة للتسويق العقارى فى مصر، خاصة بعدما نجحت الدولة فى تهيئة البنية التحتية للاستثمار الأجنبى، مع وضع رؤية ٢٠٣٠، وتنفيذ خططها على عدة مراحل، مع التوسع فى بناء المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بخلاف مشروعات الطرق والكبارى».