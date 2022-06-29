«مصر لتأمينات الحياة» تحصد جائزة أفضل شركة تأمينات فى مصر

حصدت شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، جائزة أفضل شركة تأمينات حياة فى مصر لعام ٢٠٢٢، من مجلة «جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو» تقديرًا لتميزها، خلال العام الماضى، وتصدرها القمة على مستوى شركات التأمين فى السوق المصرية، من خلال مؤشرات مالية قوية، ولتنوع حلولها التأمينية المبتكرة التى تتناسب مع كل احتياجات جميع طوائف الشعب المصرى، بالإضافة إلى تصدرها شركات التأمين فى التحول الرقمى وتقديم حلول وخدمات رقمية متميزة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة: «فخورون جدًا بهذا التقدير من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، الذى يثبت قدرتنا على الحفاظ على مكانتنا كشركة تأمينات حياة رائدة فى المنطقة لأكثر من ١٢٠ عامًا، وعلى التطوير المستمر؛ لنتمكن من دعم جميع عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية، وتأمين الأسر المصرية ضد المخاطر».

وأضاف: «نحن ملتزمون تمامًا بتقديم أفضل الحلول التأمينية لجميع عملائنا فى أكثر من ١٥٠ فرعًا فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من ٤٠٠ فرع تأمين بنكى تضم أكثر من ٨٠٠٠ مستشار تأمينى بخلاف القنوات الرقمية، وبتقديم الحلول الجديدة والفريدة من نوعها التى تمكن الشركة وعملاءها من الاستثمار والادخار والتأمين بطرق أكثر استدامة».