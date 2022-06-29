على الحجار: مستعد لخدمة نقابة المهن الموسيقية بعيدًا عن أى منصب رسمى

قال الفنان علي الحجار، إنه تابع بفخر وسعادة شديدين دعوات ترشيحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف في بيان: «إنني إذ أعتز بهذه الدعوات المخلصة وأقدر أصحابها وأقدم لهم الشكر فردًا فردًا، فإنني أؤكد استعدادي لخدمة النقابة بكل ما أمتلك وبكل ما أقدر عليه، دون أن يرتبط ذلك بتولي أي منصب رسمي».

وتابع: «لا أرى نفسي في أي منصب.. وإنما مكاني بين جموع أهل الفن، أدعم أي جهد لصالح الفن وأهله دون أن يكون ذلك بشكل رسمي».

واختتم: «أشكركم جميعًا على مشاعركم الطيبة التي أخجلتني، وأعتذر أنني لم أستطع تلبية مطالبكم».