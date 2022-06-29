المؤبد لترزى بتهمة الشروع فى قتل زوجته و3 من أسرتها ببلطيم

عاقبت محكمة جنايات كفرالشيخ، ترزيًا بالسجن المؤبد، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته وعدد من أفراد أسرتها، من خلال سكب مادة حارقة "مياه نار"، عليهم داخل منزلهم الكائن بمدينة بلطيم.

وأحال المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، "ح. م."، 37 سنة، ترزى ملابس، يقيم بمدينة بلطيم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل زوجته و3 من أفراد أسرتها، وذلك في يوم 2 نوفمبر 2021، بدائرة مركز البرلس، حيث شرع في قتل المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأعد لذلك الغرض "جركن" أسود، بداخله مادة حارقة "مياه نار".