المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بالجيزة

يعاين المعمل الجنائي موقع حريق شقة سكنية بالطالبية، عقب سيطرة قوات الحماية المدنية بالجيزة على الحريق لبيان أسبابه وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق شب داخل شقة بالطالبية، وتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بالطالبية.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني، مدعومين بـ 2 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع 19 بترسا أمام كوبري ترسا.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.