الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يترأسان اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة

جريدة الدستور
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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، إلى مطار هواري بومدين الدولى بالعاصمة الجزائرية، في مستهل زيارته إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، أيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، وعدد من الوزراء الجزائريين، والسفير دكتور مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف. 


وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في الجزائر لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، والتي تستهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. 


من جانبه، رحب الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان، بالدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً اعتزاز الجزائر بالعلاقات الوطيدة مع مصر، والحرص على تعزيز مجالات التعاون، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.


ويضم الوفد المصرى المرافق لرئيس الوزراء كلاً من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


ومن المقرر أن تشهد الزيارة، التي تستمر على مدار يومين، عقد لقاءات مع كبار المسئولين الجزائريين، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين في عدة مجالات تخدم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجزائر، بالإضافة إلى انعقاد فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فى البلدين.

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