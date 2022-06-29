الأربعاء 29 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 إثر انفجار أنبوبة غاز أمام محل أسماك بالشرقية

انفجار أنبوبة غاز
انفجار أنبوبة غاز
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أُصيب 4 عمال بحروق متفرقة واختناقات إثر سقوط أنبوبة غاز طبيعي على الأرض، وبالتحديد أمام محل لشواء الأسماك، ما أدى إلى انفجارها ونشوب حريق بالمحل وإحداث ما بهم من إصابات.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالواقعة. 

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتيِّ إطفاء وسيارة إسعاف لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده لما يجاوره من محلات بسوق المدينة.

كما تم نقل المصابين لمستشفى الصالحية الجديدة حيث أُصيب كلا من: حسام عبدالستار بيومي، البالغ من العمر ٤٨ سنة ـ عامل ومقيم  بالصالحية القديمة ـ وقد أُصيب بحروق من الدرجة الثالثة بالقدمين، وحروق من الدرجة الأولى بالوجه والكتف والأذنين.

كما أُصيب حسين محمود حسين، البالغ من العمر ٢٢ سنة ـ عامل بالمحل ومقيم بمركز فاقوس ـ بحروق بنسبة ٤٠ في المائة من الدرجة الأولى والثانية في الوجه والمساعد الأيمن والظهر والكتف الأيسر، بالإضافة إلى إصابة إبراهيم أحمد عبدالرازق، ٣١ سنة ـ عامل ومقيم بمركز فاقوس ـ بحرق بنسبة ٤٠ في المائة من الدرجة الأولى والثانية في الوجه والساعدين والقدمين.

أما الرابع فهو أحمد عطية ناصف ـ ٤٢ سنة ـ سائق توك توك، ومقيم بمركز الصالحية القديمة ـ وتصادف مروره أثناء الحادث ليُصاب بحرق بالوجه من الد رجة الأولى.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارِ تحويل المصابين لمستشفى الجامعة لاستكمال العلاج فيما تكثف النيابة جهودها لكشف ملابسات الحادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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