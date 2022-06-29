«السقف وقع عليهم».. إصابة 10 طلاب في كفر الشيخ

أصيب 10 طلاب وطالبات بالصف الثالث الثانوي، اليوم الأربعاء، بإصابات متنوعة نتيجة سقوط سقف عقار أثناء قيامهم بأخذ درس خصوصي بمدينة الحامول، بكفر الشيخ.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بوقوع حادث انهيار منزل على طلاب بالصف الثالث الثانوي، أثناء حضورهم درس خصوصي.

على الفور أعلن مدير أمن كفر الشيخ رفع حالة الطوارئ بالحماية المدنية والأجهزة المعنية للتعامل مع المصابين، كما أعلن الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ رفع حالة الطوارئ بغرفة العمليات والمرفق لنقل المصابين كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ برفع حالة الطوارئ للتعامل مع المصابين.

وقال الدكتور محمد محمود مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ أن أعداد المصابين في تزايد مستمر وأن المستشفى استقبلت حتي الآن 10 مصابين.