الأربعاء 29 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بإلقاء «أكياس مياه» على المارة بالغربية

حبس متهم
حبس متهم
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قضت المحكمة الاقتصادية بمُجمع محاكم طنطا بالغربية، بمُعاقبة 3 متهمين باستعراض القوة، أمام المُواطنين، وتعرضهم لحرمة حياتهم الخاصة، وإلقاء أكياس المياه عليهم أثناء سيرهم بالشوارع، بالحبس عامين، وغرامة 100 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه؛ لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع بمواقع التواصل الاجتماعي، من قيام مجموعة من الأشخاص، يستقلون الدراجات البُخارية، وبحوزتهم أكياس ممتلئة بالمياه، ويقومون بإلقائها علي الماره أثناء سيرهم، الآمر الذي يكدر صفو الآمن العام، ويخلق حالة من الفوضي.

وبالاستعانة بالوسائل والتقنيات الحديثة «كاميرات المراقبة» توصلت الي صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها كلا من «أحمد.م.ا.ال»، و«مُعاذ.م.ح.ه»، و«رامي.ا.ح.ش»، حيث تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بقصد التنمر علي المواطنين.

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