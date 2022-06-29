جرعة «شابو» تقتل شابًا فى سوهاج

لقي عامل مصرعه؛ إثر تناوله جرعة زائدة من مادة الشابو المُخدرة، رفقة صديقيه، بدائرة مركز شرطة جهينة غربي محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول «عثمان. أ»، 35 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز جهينة، مصاب بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة مخدرة، وتوفي عقب وصوله.

بسؤال كل من زوجته «أسماء. ح»، 33 سنة، ربة منزل، «جمال. أ»، 31 سنة، حاصل على دبلوم صناعة، «طه. م»، 36 سنة، عامل، صديقي المتوفي، قرروا أنه أثناء وجود المتوفي رفقة صديقيه المذكورين بمنزل الثاني تناول جرعة زائدة من مُخدر الشابو، ثم شعر على إثرها بحالة إعياء، وتم نقله للمستشفى إلا أنه وافته المنية ونفت الأولى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.