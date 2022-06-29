السيطرة على حريق شقة سكنية بقنا دون إصابات

تمكنت الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالدور الثالث بمنطقة الشيخ عتمان التابعة لمركز قوص جنوب قنا، دون إصابات.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث في منطقة الشيخ عتمان بقوص، وانتقال قوة من الحماية المدنية تحت إشراف العميد هانى الإتربي، مدير الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده.