مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم دراجتين بخاريتين بمدينة الطود بالأقصر

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم 2 تروسيكل أمام نجع خميس بقرية العديسات شرق محافظة الأقصر، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى لفحصه، وإصدار القرار بتسليمه لذويه تمهيداً لدفنه، والمصاب لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 2 تروسيكل أحدهما محمل بأدوات صحية قادم من قرية البغدادى بمدينة البياضية، وذلك أمام منطقة نجع خميس بقرية العديسات قبلي في مدينة الطود، مما أسفر عن مصرع مواطن يدعى "أحمد.ع. 39 سنة، وإصابة "جمعة.ع" مقيم بنجع السدوسي التابع لقرية الشغب فى مدينة إسنا، وتم على الفور نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، والمصاب للطوارئ لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.