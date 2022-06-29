الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ما هو فضل العشرة الأوائل من ذى الحجة؟

العشرة الأوائل من
العشرة الأوائل من ذى الحجة
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زاد البحث هذه الأيام عن ثواب صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة مع تحديد دار الافتاء موعد غرة شهر ذي الحجة بعد مغرب اليوم الأربعاء واستطلاع رؤية الهلال.

ويهتم المسلمون بتحديد موعد بداية شهر ذي الحجة ليس فقط لأداء مناسك الحج التي يؤديها هذا العام ما يقرب من مليوني شخص حول العالم، ولكن لاهتمام المسلمين بالحصول على ثواب صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة.

ثواب صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة

ورد في فضل الـ10 الأوائل من ذي الحجة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام - يعني  الـ10 الأوائل من ذي الحجة-، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء”. رواه البخاري.


وحثّ النبي صلى الله عليه وسلم على بذل الأعمال الصالحة في الأيام العشر من ذي الحجة.

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فضل الـ 10 الأوائل من ذو الحجة

ال10 الأوائل من ذى للحجة من أفضل الأيام عند الله فأقسم الله تعالى بها وإذا أقسم الله بشيء دل هذا على عظم مكانته وفضله، إذ العظيم لا يقسم إلا بالعظيم، قال تعالى (وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ) . والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين والخلف، وقال ابن كثير في تفسيره: وهو الصحيح.

والـ10 الأوائل من ذي الحجة هى الأيام المعلومات التي شرع فيها ذكره وقال تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) [الحج:28] وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، منهم ابن عمر وابن عباس.

وشهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الـ 10 الأوائل من ذى الحجة بأنها أفضل أيام الدنيا فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(فضل أيام الدنيا أيام العشر ـ يعني عشر ذي الحجة ـ قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب.

وفي الـ 10 الأوائل من ذى الحجة يوم عرفة وهو يوم الحج الأكبر، ويوم مغفرة الذنوب، ويوم العتق من النيران، ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلاً، وقد تكلمنا عن فضل يوم عرفة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه في رسالة الحج عرفة.

وفيها أيضًا يوم النحر وهو أفضل أيام السنة عند بعض العلماء، قال صلى الله عليه وسلم (أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر)[رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني].

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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