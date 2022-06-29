سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 29 يونيو فى بنوك مصر

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء ارتفاعا طفيفا بلغ قرش واحد ليصل الي 5,1 جنيه مصري بعد ان استقر سعره عند مستوى 5 جنيه لأسابيع طويلة.

ويشهد الريال السعودي زيادة طلب على شرائه من البنوك وشركات الصرافة خلال هذه الايام مع اقتراب موسم الحج، وبدء سفر الحجاج المصريين الي مكة المكرمة لاداء فريضة الحج ابتداءًا من الجمعة الماضية وتستمر رحلات السفر حتى 2 يوليو لنقل كافة الحجاج.

ويحتاج الحجاج الي تغيير الجنيه المصري بالريال السعودي قبل سفرهم الي السعودية لاداء فريضة الحج مما يرفع سعره بشكل طفيف بسبب ضغط عمليات الشراء عليه خلال موسمي الحج والعمرة من كل عام.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند 4.98 جنيه للشراء، و5,1 جنيهات للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري، نحو 4.98 جنيه للشراء، و5,1جنيهات للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي لدى بنك مصر نحو 4.98 جنيه للشراء، و5,1جنيهات للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.



البنك التجاري الدولي وبلغ سعر الريال السعودي في مستوى 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.



ووصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس : 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة : 4.96 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية : 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.



وجاء سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 4.98 للشراء، و5 جنيهات للبيع.

موعد سفر الحجاج المصريين

بدأت أفواج الحجاج المصريين السفر للملكة العربية السعودية الجمعة الماضية وهم حجاج الجمعيات، ويتوالى سفرهم على مراحل حتى 2 يوليو المقبل.



بينما يمثل الحج الاقتصادى الذي يتواصل سفر حجاجه ايضًا حتى 2 يوليو القادم والذي يضم الحجاج من متوسطى الحال نسبة 70% من إجمالى أعداد حجاج شركات السياحة هذا العام ويضم 6440 حاجًا.