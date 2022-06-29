الأربعاء 29 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-6-2022 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
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تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر، حيث ينتظر المواطنون بيان هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي، لمعرفة تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة العظمى والصغرى فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 29 يونيو بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسًا حارًا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أن اليوم سيشهد ارتفاعًا فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2 : 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 فى محافظات مصر

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3423
الإسكندرية3023
وادى النطرون3423
طنطا3423
شبين الكوم3423
دمنهور3222
بلطيم3022
مرسى مطروح2922
السلوم3123
سيوة3921
بورسعيد3224
دمياط2923
الزقازيق3424
المنصورة3424
الإسماعيلية3523
السويس3423
العريش3122
رفح3021
رأس سدر3624
نخل3417
نوبيع3524
طابا3221
سانت كاترين3116
الطور3424
شرم الشيخ3827
الغردقة3728
مرسى علم3628
الفيوم3525
بني سويف3524
المنيا3624
أسيوط3725
سوهاج3725
قنا3826
الأقصر3927
أسوان4028
إدفو4027
أبوسمبل4127
الوادى الجديد3925
شلاتين3826
أبورماد3725
حلايب3328
رأس حدربة3227
الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة حالة الطقس اليوم الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

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