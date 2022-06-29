حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-6-2022 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر، حيث ينتظر المواطنون بيان هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي، لمعرفة تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة العظمى والصغرى فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 29 يونيو بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسًا حارًا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أن اليوم سيشهد ارتفاعًا فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2 : 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 فى محافظات مصر