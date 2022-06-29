30 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 يونيو فى محافظات مصر

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 يونيو، الموافق 30 ذو القعدة هجريًا، حيث يبحث المسلمون فى مصر عن مواعيد الصلاة بشكل يومي، وذلك لأداء الفريضة فى أوقاتها، وخاصة مع الاستعداد لبدء العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة، وهى أيام مستحب فيها الصيام، ولذلك يستعلم المواطنون بشكل يومي عن مواعيد الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر والمغرب، حيث تختلف مواعيد الصلاة يوميًا بنقصان أو زيادة دقيقة، بسبب تغير حركة الشمس حول الأرض.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 يونيو فى محافظات مصر

المحافظة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء القاهرة 3:10 ص 11:58 ص 3:34 م 7:01 م 8:33 م الإسكندرية 3:09 ص 12:03 م 3:41 م 7:08 م 8:43 م الإسماعيلية 3:04 ص 11:54 ص 3:31 م 6:58 م 8:32 م شرم الشيخ 3:07 ص 11:46 ص 3:16 م 6:44 م 8:13 م أسوان 3:24 ص 11:52 ص 3:14 م 6:44 م 8:09 م أسيوط 3:22 ص 11:58 ص 3:27 م 6:54 م 8:23 م دمياط 3:02 ص 11:56 ص 3:35 م 7:01 م 8:37 م الأقصر 3:24 ص 11:53 ص 3:16 م 6:45 م 8:11 م

أدعية صلاة الفجر

«اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقَبَّلًا»، كان يقوله النبي - صلّى الله عليه وسلّم- عندما يسلم من صلاة الفجر.

«لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ، وكُنَّ له في يومِه ذلك حِرزًا مِن كلِّ مَكروهٍ وحَرَسًا مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، وكان له بكلِّ مرَّةٍ عِتْقُ رقَبةٍ مِن ولَدِ إسماعيلَ ثَمَنُ كلِّ رقَبةٍ اثْنَا عَشَرَ ألفًا، ولم يَلحَقْه يومَئذٍ ذَنْبٌ إلَّا الشِّركُ باللهِ، ومَن قال ذلك بعد صلاةِ المَغربِ كان له مِثلُ ذلك.

«اللَّهمَّ أجِرْني مِن النَّارِ»، من قالها بعد صلاة الفجر سبع مرات كتب الله جوازاً من النار إن مات في يومه.