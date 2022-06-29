الأربعاء 29 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

30 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 يونيو فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 يونيو، الموافق 30 ذو القعدة هجريًا، حيث يبحث المسلمون فى مصر عن مواعيد الصلاة بشكل يومي، وذلك لأداء الفريضة فى أوقاتها، وخاصة مع الاستعداد لبدء العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة، وهى أيام مستحب فيها الصيام، ولذلك يستعلم المواطنون بشكل يومي عن مواعيد الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر والمغرب، حيث تختلف مواعيد الصلاة يوميًا بنقصان أو زيادة دقيقة، بسبب تغير حركة الشمس حول الأرض.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 يونيو فى محافظات مصر

المحافظةالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة3:10 ص11:58 ص3:34 م7:01 م8:33 م
الإسكندرية3:09 ص12:03 م3:41 م7:08 م8:43 م
الإسماعيلية3:04 ص11:54 ص3:31 م6:58 م8:32 م
شرم الشيخ3:07 ص11:46 ص3:16 م6:44 م8:13 م
أسوان3:24 ص11:52 ص3:14 م6:44 م8:09 م
أسيوط3:22 ص11:58 ص3:27 م6:54 م8:23 م
دمياط3:02 ص11:56 ص3:35 م7:01 م8:37 م
الأقصر3:24 ص11:53 ص3:16 م6:45 م8:11 م

أدعية صلاة الفجر

«اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقَبَّلًا»، كان يقوله النبي - صلّى الله عليه وسلّم- عندما يسلم من صلاة الفجر.

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«لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ، وكُنَّ له في يومِه ذلك حِرزًا مِن كلِّ مَكروهٍ وحَرَسًا مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، وكان له بكلِّ مرَّةٍ عِتْقُ رقَبةٍ مِن ولَدِ إسماعيلَ ثَمَنُ كلِّ رقَبةٍ اثْنَا عَشَرَ ألفًا، ولم يَلحَقْه يومَئذٍ ذَنْبٌ إلَّا الشِّركُ باللهِ، ومَن قال ذلك بعد صلاةِ المَغربِ كان له مِثلُ ذلك.

«اللَّهمَّ أجِرْني مِن النَّارِ»، من قالها بعد صلاة الفجر سبع مرات كتب الله جوازاً من النار إن مات في يومه.

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